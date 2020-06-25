General Hatemi: Ambargoları ters sonuçları vermiştir

İran Hava Kuvvetlerine teslim edilen 3 adet Koser Savaş Uçakları için düzenlenen törende konuşan Hatemi, bir çok bilim temelli firma ve üniversitenin Savunma sanayinde kendileri ile işbirliği halinde olduklarını ve çok gelişmiş hava teçhizatlarını üretme imkanına sahip olduklarını söyledi.

Havacılık alanındaki standartların çok yüksek standartlar olduğunu ifade eden General Hatemi, kendileri ile çalışan şirktlerin en yüksek standartlara sahip olduklarını ve bu şirketlerde çalışanların ülkenin bilim ve teknik işlerinde iştirak etme kapasitesine saip olduklarını söyledi.

General Hatemi, ‘’Amerika ve düşmanlarımız bize 40 sene önce ambargo uygulamayı başladılar onlar bizim teçhizatlardan yararlanmamamızı istiyorlardı fakat bunun sonucu ter tepmiştir bugün biz tüm teçhizatları kullanıyoruz. ‘’ dedi.

Hatemi, ‘’ Onlar bugün bizim ihracat ve alım sınırlamalarımızı uzatmak istiyorlar, biz tüm dünya ve hürriyet yanlılarına büyük bir mesaj veriyoruz, herkes direnirse bizim ulaştığımız noktaya ulaşabileceğini bilmelliler. Düşman ve Amerikalılar bu yolun devam edeceğini ve ihracatlarımızı yapacağımızı bilmeliler.‘’ dedi.

Temmuz 2018 tarihinde Koser Savaş uçağının ilki görücüye çıktı ve İran Hava Kuvvetlerine verildi ve o sene Kasım ayında bu uçakların üretim hattı faaliyete başladı ve bugün uçaklardan 3’ü daha İran Hava Kuvvetleri envanterine katıldı.

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2012