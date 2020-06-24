Tahti Revançi: İsrail yeni işgallerle cinayet ve baskılarında yeni bir dönem açacaktır

Tahti Revançi, böyle yayılmacı politikanın Ortadoğu bölgesinin vahim durumunu daha da vahim hale getireceğini ve bunun bölgesel ve uluslararası barış ve istikrar içi geniş etkileri olacağını söyledi.

Filistin topraklarının belli bölümlerinin ilhakının uluslararası kanunlar ve BM kurallarının temel ilkelerinin hiçe sayılması olacağını ifade eden Tahti Revançi, bu planın herşeyden önce Amerika’nın Siyonist rejimin yayılmacı ve yasa dışı uygulamalarına 70 yıl zarfında verdiği tam desteğin sonucu olduğunu söyledi.

Tahti Revançi, ABD desteğinin tüm uluslararası kurallara rağmen ve uluslararası kanunlara aldırmadan ve tüm insani ve ahlaki ilkelere rağmen devam ettiğini belirterek, ‘’ABD, BM daimi üyesi olarak konummunu suistimal ederek, Siyonist rejimi her zaman ve tam olarak korumakta ve Güvenlik Konseyini Siyonist rejim cinayetleri karşısında elini bağlamaktadır. ‘’ dedi.

Tahti Revançi mevcut durumda BM ve üye ülkelerin bu durum karşısında ağır ahlaki bir sorumluluk altında olduğunu belirterek,’’ BM ve üye ülkeler anında ve tüm güçleri ile Filistin topraklarının ilhak planını reddetmeli ve Siyonist rejimden 72 yılık cinayetleri karşısında hesap sormalılar. ‘’ ifadesini kullandı.

Bunun sadece sözde kalmaması gerektiğini ifade eden Tahti Revançi, tüm ülkelerin uluslararası sorumlulukları çerçevesinde bu ilhakların resmileşmesine karşı çıkmaları gerektiğini söyledi.

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2012