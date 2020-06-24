Musevi: Terörizmle mücadele uluslararası boyutta olmalı

Musevi yaptığı açıklamada, ‘’ Türk medyasında yayınlanan haberlere göre Salı akşamı Türk güvenlik güçleri ve teröristler arasında çıkan çatışmada iki sınır güvenlik gücünün yaralandığı ve yaralılardan birinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Musevi, ‘’ Batı Azerbaycan Sınır kuvvetlerinin raporuna göre bu çatışmada İran topraklarına bir havan topu isabet etmiştir ve olayın çeşitli boyutları iki ülke sınır güçleri tarafından incelenmektedir. ‘’ dedi.

Olaydan dolayı üzüntülerini belirten Musevi, terörist unsurların iki ülke arasındaki geliş gidişlerini mahkum ederek, ‘’ Defalarca ilan ettiğimiz gibi, terörizmle mücadele uluslararası bir eylem olmalı ve tüm ülkeler buna bağlı olmalı ve bazı ülkelerin teröristlere desteklerinin devam ettiği sürece maalesef teröristlerin cinayetlerini görebileceğiz. ‘’ dedi.

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2012