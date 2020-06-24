5 Ülkenin yeni Büyükelçileri güven mektuplarını Cumhurbaşkanı Ruhani’ye sundular

Ayrı ayrı düzenlenen törenlerde yeni büyükelçiler, ülkelerinin İran ile ilişkilerinin gelişmesine vurgu yaptılar.

Ruhani, Bulgaristan’ın Büyükelçisi Bayan Nikolina Kenva ile görüşmesinde, kendisinin Farsça diline hakim olduğune işaretle, gelecek aylarda iki ülke arasında iki ülke ilişkilerinde olumlu gelişmelere şahit olunacağını söyledi.

Kuzey Kore büyükelçisi Han Sung o ile görüşen Ruhani, iki ülkenin İslam İnkılabının zaferinden bu yana dostane ilişkilerine işaretle iki ülke yetkililerinin çabaları ile ilişkilerin gelişmesine şahit olunmasını temenni etti.

Amerika’nın iki ülkenin ortak düşmanı olduğunu ifade eden Ruhani, Amerikan yöneticilerinin her zaman İran ve Kuzey Kore gibi devletlere ambargo uyguladığını ve bu ülkelerin geçmişten daha güçlü Amerikan zorbalığının karşısında durması gerektiğini söyledi.

Ruhani, Nikaraguay Büyükelçisi İsak Lenin Bravujin ile görüşmesinde iki ülke ilişkileinin her zaman samimi ve dostane olduğunu ve ilişkilerin tüm alanlarda gelişmesi için çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

Macaristan Büyükelçisi Zoltan Varga Hasonits ile görüşen Ruhani, Macarristan’ın İran’ın Avrupa’da dost ülkesi olduğunu ve gelişmesini temenni ettiklerini söyledi.

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2012