İran-Azerbaycan sınırları barış ve dostluk sınırlarıdır

Nemin ilçesinde İran-Azerbaycan sınırlarındaki karakollarda incelemede bulunan General Guderzi burada yaptığı açıklamada, 'Uzun yıllardır iki ülke arasında özel sınır sorunu yaşanmamış ve taraflar anlaşma ve sözleşmele bağlı kalmışlardır' diye belirtti.

Erdebil ilinin güvenli bir bölge olduğuna işaret eden General Guderzi, sınır konusunda da bu ilde sorun olmadığını kaydetti.

İran'ın komşuları ile paylaştığı sınırlarda güvenin sağlandığının altını çizen General Guderzi, 'Sınırlarımızdaki güvenlik düzeyini artırmak ciddi şekikde odaklandığımız bir konudur. Sınır muhafızlarımızın zeka ve çabası ile bütün sınırlarımızda tam güvenlik sağlanmıştır' diye konuştu.

İran kuzey sınırlarını ziyaret eden General Guderzi, bugün Gilan ilinden Erdebil iline geçiş yaptı ve ardından da Doğu Azerbaycan ilindeki sınırları incelemesi beklenmektedir.