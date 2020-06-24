ABD'nin İran filosu üzerindeki baskısı Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne hatırlatıldı

Limanlar ve Denizcilik Kurumu'nda düzenlenen Denizci Günü töreninde konuşan İslami, ’Ülke ticaretinin %90'ı deniz yoluyla yapılıyor. Denizciler bu faaliyetlerin odak noktasıdır’ dedi.

Geçen yıl ülkenin ticari limanlarında 20 binden fazla deniz operasyonunun gerçekleştirildiğini belirten İslami, ’Güney ve kuzey bölgelerimizde 16 milyon sefer yapıldı. Bu hizmetler denizciler tarafından verilmektedir’ diye konuştu.

İslami, ‘Petrol dışı ve petrol gemilerinde çalışan denizcilerin yardımıyla Kurumumuza ait ticari ve sivil limanlarda 160 milyon tondan fazla mal boşaltılmış ve yüklenmiştir’ diye ekledi.

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