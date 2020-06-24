Termik santrallerin kapasitesinin yaz sonuna kadar 1200 megavata çıkması bekleniyor

Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gaz santrallerinin kombine bir döngüye dönüştürme planının Ruhani Hükümeti'nin göreve başladığı 2013 yılından beri gündemde olduğuna işaret eden Tarztalep, 'Geçen yıl, ülkenin termik santrallerinin ortalama verimliliği 2018 yılına göre 0%48 oranında artarak ilk kez yüzde 38,58'e ulaştı’ ifadesini kullandı.

Standart moddaki gaz santrallerinin verimliliğinin %34, bu birimleri kombine bir döngüye dönüştürecek verimliliklerinin de %48 ulaşacağını dile egtiren Tarztalep, 'Son yıllarda dikkate alınan bir diğer yararlı önlem, yüzde 39 ila 40 arasında bir gaz verimliliğine sahip olacak yeni yüksek verimli gaz santrallerinin kullanılmasıdır’ diye konuştu.

E sınıfı gaz santrallerinin verimliliğinin yüzde 33 ila 34 arasında olduğunu ve bu ünitelerin yükseltilmesiyle verimliliğin yüzde 36 ila 37'ye ulaşacağını kaydeden Tarztalep, 2021 yılına kadar yüzde 40'a ulaşacak olan 6. Kalkınma Programı'na göre, bu yılın sonunda ülkenin enerji santrallerinin verimliliği yüzde 39'u aşacağının altını çizerek, ’İran enerjisinin %92'si termik santraller tarafından sağlanıyor. Ülke gazının %36'sı yıllık olarak termik santraller tarafından tüketiliyor. Bu, ülke ekonomisine fayda sağlayacak olan mevcut gazla santrallerin üretim kapasitesini artıracak ve bu sektörde kalan fazla yakıtı ihraç ederek ülke için gelir elde edebilecektir’ diye kaydetti.

Termal birimlerin üretim kapasitesindeki artışın sürekli olarak devam edeceğini vurgulayan Tarztalep, ’Yeni nesil enerji üreim santralleri kullanarak ve gaz ünitelerini geçen yıla göre yakıt tüketimini artırmadan kombine çevrimlere dönüştürerek, ülkenin enerji santrallerinin üretim kapasitesinin artırılması için çaba sarf edilmektedir’ diye ekledi.

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