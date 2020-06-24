İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 172 bin 96’ya yükseldi

Dünden bu yana 2 bin 531 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Lari, son 24 saatte bu vakalardan 133’ünün daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Simasadat Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 9 bin 996’ya , bu hastalığa yakalananların sayısının 212 bin 501’e yükseldiğini, 172 bin 96 kişinin ise iyileştiğini belirterek, ülkede koronavirüs hastalarından 2 bin 869 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Simasadat Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 1 milyon 502 bin 525 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.

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