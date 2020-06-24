İran, Dünya Erkekler 19 ve 21 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası'na evsahipliği yapmak istediğini açıkladı

İran Voleybol Federasyonu Başkanı Muhammedrıza Daverzeni, bu talebini Dünya Voleybol Federasyonu Genel Müdürü Fabio Azudo ile yaptığı telefon görüşmesinde dile getirdi.

Bu görüşmede taraflar ayrıca Dünya 19 ve 21 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası'nın Dünya Voleybol Federasyonu standartları çerçevesinde düzenlenmesi konusunu masaya yatırdı.

İran'ın bu şampiyonaya evsahipliği yapması ile ilgili talebine yanıt veren Azudo, 'Diğer ülkeler de bu yarışmaların o ülkelerde düzenlenmesi için talepte bulundu. Ülkelerin koşullarını ele aldıktan sonra önceliğimiz İran olmak üzere nihai sonucu açıklayacağız' dedi.

Ülkemiz 1997 yılında Dünya Erkekler 19 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası'na, 2003 yılında ise Dünya Erkekler 21 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası'na evsahipliği yapmıştır.