İki İranlı paratekvandocu dünya sıralamasında en üstün sıralarda yer aldı

Bu sıralamada -85 kg'de faaliyet gösteren Mehtab Nebevi, 82.50 puanla kendi kategorisinde dünaynın en iyi paratekvandocusu seçildi.

+75 kg'de faaliyet eden Ahmed Nerimani de 176.30 puanla bu kategoride en iyi sporcu olarak seçildi. Said Sadıkiyanpur da -61 kg'de ikinci olarak açıklandı.

Öye tandan Mehdi Behrami Azer +75 kg'de 96.50 puanla ikincilikte otururken, Mehdi Purrehnüma -75 kg'de 181.84 puanla üçüncü olarak açıklandı.

Asger Azizi de +75 kg'de 141.18 puanla beşinci olurken, Muhammedrıza Şabani -75 kg'de beşinci oldu.

Asger Azizi ile Mehdi Pürrehnüma 2021 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışmaya hak kazanmıştır.