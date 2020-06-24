İran sınırlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarında %87 artış

İran-Azerbaycan sınırında yer alan Astara sınır köprüsünde incelemede bulunan General Guderzi, burada yaptığı açıklamada, ’Dünyadaki afyon keşiflerinin %90'ından fazlası İran kolluk kuvvetleri ve sınır muhafızları tarafından gerçekleşmiştir. Uyuşturucuya karşı mücadelede güçlüyüz ve eğer bu gücümüz olmazsa, Avrupa ülkeleri uyuşturucudan ciddi şekilde zarar görecektir’ diye belirtti.

Bu yılın ilk üç ayında, İran İslam Cumhuriyeti sınır muhafızlarının 270 uyuşturucu kaçakçısını tutuklayarak adliyeye sevkettiğini kaydeden General Guderzi, 'İran ve Azerbaycan arasındaki uluslararası protokollere göre, iki ülkenin sınır muhafızları arasında iyi bir etkileşim var. Genelkurmay Başkanlığı, İslam İnkılabı Rehberi'nin emirlerini yerine getirirken, ülkenin sınır hattını korumak için iyi kredi sağladı. 272 kilometrelik sınır hattına sahip Gilan, uyuşturucu ile mücadelede aktif sınırlardan biridir.'

Astara kara sınırından Erbain merasimleri için geçiş yapan yabancı ziyaretçilerin ağırlanması ve onlara hizmet verilmesinin Müslüman olarak görevlerinden biri olduğunu dile getiren General Guderzi, 'Geçen yıl, Erbain için 20 binden fazla yabancı ziyaretçi Astara kara sınırından geçiş yaparak Irak'taki Büyük Erbain Yürüyüşleri'ne katıldı’ ifadesini kullandı.

Temmuz ayının ilk haftası İran'da Uyuşturucu ile Mücadele Haftası'dır.

91 bin nüfusu Astara Limanı, Gilan ilinin en batısında yer alır. Bu ilçe Azerbaycan ile karadan 38 km, denizden ise 15 kilometre sınıra sahiptir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish