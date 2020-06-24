İran'da 130 bin kişi denizcilik sektöründe faaliyet gösteriyor

Hürmüzgan'ın merkez ilçesi Bender Abbas Şehit Recayi Limanı'nda düzenlenen Dünya Denizcilik Günü kutlamalarında konuşan Afifipur, bu limanda konuşlu gemilerdeki denizcilerin faaliyetlerinden övgüyle bahsederek, 'Halihazırda dünay çapında denizcilik alanında faaliyet gösteren kişi sayısı 1.5 milyon kadardır' dedi.

Dünya denizcilerinin yüzde 80'inin en az bir defa İran karasularından geçiş yaptıklarına işaret eden Afifipur, İran'da 187 denizci kadının olduğunu ve bunun 133'ünün Hürmüzgan ilinde çalıştığını kaydetti.

Hürmüzganlı kadınların diğer illere kıyasla bu alanda daha fazla faaliyet göstermesinin kökeninde bu ilde yaşayan yerel halk arasında denizin önemini yattığının altını çizen Afifipur, Hürmüzganlı denizci kadınların deniz temelli kalkınmada önemli rol oynadıkları ifade etti.