İran korona tedavisinde kullanılan 2 milyon ilaç yükü ithal etti

Kirman, İRNA- İran Kızılay Cemiyeti Başkanı Kerim Himmeti, Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı ile birlikte korona tedavisinde kullanılan ilaçları ülkeye ithal ettiklerini belirterek, 'Koloratura ve tamiflu içeren iki milyon ilaç yükü ithal ettik. Bu ilaçar korona tedavisinde kullanılan hayati ve zorunlu ilaç kalemleri arasında yer alıyor' dedi.

Düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Himmeti, 'Ülkemizde ilaç temini konusunda özel yetersizlik ve sıkıntı yoktur. Birçok ülke ilaçların yaptırım listesinde olmamasına rağmen, bize ilaç vermekten çekiniyorlarsa da ülkemizin ihtiyaç duyduğu ilaçları temin etmeyi ve sağlamayı oluşturulan kanallar üzerinden başardık' diye konuştu. Himmeti, 'ABD'nin acımasızca ambargoları sonucu hükümetin karşılaştığı bütün mali sorunlara karşın, hükümetimizi Kızılay Cemiyeti'nin ihtyiaçlarını gidermek konusunda özel gayret gösterdi' diye ekledi.