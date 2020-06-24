İran halkı ABD'nin başlattığı ekonomik savaşta zafere ulaşmış durumda

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tarım Cihadı Bakanlığı üst düzey yetkilileri bir araya geldiği toplantıda konuşan Cihangiri, 'ABD'liler ülke ekonomisi ve İslam Cumhuriyeti devletini çökertme ve devirme amacıyla İran'a karşı ekonomik bir savaş başlattı ve son yıllarda girdikleri bütün savaşlarda sahada zafer kazandıklarını iddia ediyordu, ancak bize göre bu ekonomik savaş sahafa zafer elde eden bizdik, çünkü ekonomimiz çökmedi' diye belirtti.