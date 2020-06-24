24 Haz 2020 12:20
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News Code: 83832328
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Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı:

İran halkı ABD'nin başlattığı ekonomik savaşta zafere ulaşmış durumda

İran halkı ABD'nin başlattığı ekonomik savaşta zafere ulaşmış durumda

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ülkenin gıda ihtiyacının temin edilmesinin önemine işaret ederek, 'ABD'nin İran halkına karşı yürürlüğe soktuğu en acımazsıca yaptırım koşullarında bile halkın ihtiyacı olan temel maddelerle gıdanın sağlanması konsunda sorunla karşılaşmadık ve İran halkı ile hükümeti, ambargo tehditleri ile koronaya karşı zafer kazandı' dedi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tarım Cihadı Bakanlığı üst düzey yetkilileri bir araya geldiği toplantıda konuşan Cihangiri, 'ABD'liler ülke ekonomisi ve İslam Cumhuriyeti devletini çökertme ve devirme amacıyla İran'a karşı ekonomik bir savaş başlattı ve son yıllarda girdikleri bütün savaşlarda sahada zafer kazandıklarını iddia ediyordu, ancak bize göre bu ekonomik savaş sahafa zafer elde eden bizdik, çünkü ekonomimiz çökmedi' diye belirtti.

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