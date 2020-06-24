İranlı yazar Hans Christine Anderson Ödülü'ne aday gösterildi

1960 Abadan doğumlu yazar Cemşid Haniyan, 1980'de ‘Soruşturma Odasında Yarım Gün’ ve ‘Sazlıkların Üstünde’ adlı iki oyun ve ve bir kısım kısa öykü iel yazarlık hayatına başladı.

Haniyan, 2018 yılında Asya'dan Münih'teki Uluslararası "Beyaz Karga" Festivaline davet edilen çocuk ve gençlik alanındaki ilk İranlı yazardır.

Bu İranlı yazarın çalışmalarında ele aldığı konular arasında savaş, göç, ayrımcılık, yalnızlık, ölüm, kuşaklararası ilişkiler, yaşlanma, ergenlik krizleri, kimlik, ekolojik deneyimler ve özel kültürler, kentsel orta sınıf yaşamı, barış, sempati ve aileye saygı gibi konular göze çarpıyor.