24 Haz 2020 13:16
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İranlı yazar Hans Christine Anderson Ödülü'ne aday gösterildi

İranlı yazar Hans Christine Anderson Ödülü'ne aday gösterildi

Tahran, İRNA- Çocuk Kitapları Komitesi, Hans Christine Anderson 2022 Dünya Ödülü için İranlı yazar Cemşid Haniyan'ı aday gösterdi.

1960 Abadan doğumlu yazar Cemşid Haniyan, 1980'de ‘Soruşturma Odasında Yarım Gün’ ve ‘Sazlıkların Üstünde’ adlı iki oyun ve ve bir kısım kısa öykü iel yazarlık hayatına başladı.

Haniyan, 2018 yılında Asya'dan Münih'teki Uluslararası "Beyaz Karga" Festivaline davet edilen çocuk ve gençlik alanındaki ilk İranlı yazardır.

Bu İranlı yazarın çalışmalarında ele aldığı konular arasında savaş, göç, ayrımcılık, yalnızlık, ölüm, kuşaklararası ilişkiler, yaşlanma, ergenlik krizleri, kimlik, ekolojik deneyimler ve özel kültürler, kentsel orta sınıf yaşamı, barış, sempati ve aileye saygı gibi konular göze çarpıyor.

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