23 Haz 2020 20:32
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News Code: 83831746
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İslami Şura Milli Güvenlik Komisyonu

İran’ın UAEK’ya olumlu yanıtı ülkeler aleyhine yanlış bir yöntem başlatır

İran’ın UAEK’ya olumlu yanıtı ülkeler aleyhine yanlış bir yöntem başlatır

Tahran, IRNA- İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Yönetim Kurulu Toplantısında İran aleyhinde onaylanan kararı reddederek, ‘’Dünya bilmelidir ki eğer İran bu istemlere olumlu yanıt verirse tüm ülkeler aleyhine yanlış bir temel atılmış olacaktır. ‘’ dedi.

Komisyon tarafındann yapılan açıklamada, ‘’ UAEK Yönetim Kurulu İran’ın barışçıl nükleer programı aleyhine hukuki ve teknik temelden yoksun 19 Haziran kararı ile büyük bir hata işledi. ‘’ ifadesi yer aldı.

Karar taslağı İran’ın son yıllarda ajans ile en fazla denetimler ve işbirliğinin olduğun bir dönemde verildiği ifade edilen bildiride, bu işbirliğine karşın ajans, Amerika ve müttefiklerinin siyasi baskılarına karşı İran aleyhine bildiri yayınlamaktadır.

Bildiride, ‘’Kurallar gereği Ajans, gizli servislerin özellikle siyonist rejimin temelsiz iddialarına dayalı olanları denetimlerine temel oluşturamaz. Dünya bilmelidir ki eğer İran bu istemlere olumlu yanıt verirse tüm ülkeler aleyhine yanlış bir temel atılmış olacaktır. ‘’ ifadesi yer aldı.

Bildiride 3 Avrupa ülkesinin tasarıyı sunmaları eleştirerek, bu ülkelerin İran ile düşmanlıkta Amerika’dan kalır yanları olmadığını ispatladıklarını ve bunun İran milletinin tarihi hafızasında yer alacağını ifade edildi.

Bildiride nükleer silahın İran’ın savunma doktrininde yeri olmadığı ifade edilerek, İran’ın uluslararası kurumlara ABD ve müttefikleri baskıları ile İran’ın egemenliğine izin vermeyeceğe vurgulanarak, komisyonun ek protokolün isteğe bağlı şekilde İran tarafından uygulanmaması tasarısını Meclise sunacağı ifade edildi.

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2012

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