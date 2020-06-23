23 Haz 2020 20:28
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News Code: 83831742
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Şemhani: Avrupa, İran aleyhindeki bildiri ile Bolton ve Trump’ın elinde oyuncak oldu

Şemhani: Avrupa, İran aleyhindeki bildiri ile Bolton ve Trump’ın elinde oyuncak oldu

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Avrupa’nın kifayetsiz iki aptal olan Bolton ve Trump’ın neden Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) çıkmasını gözardı ederek İran aleyhine bildiri sunarak onların oyuncağı olduğunu söyledi.

Şemhani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ Trump’ın eski müşaviri Bolton, yeni kitabında Trump’ın ahmak ve tutarsız olduğunu bildirdi ve Trump’da buna karşın Bolton’un kifayetsiz bir ahmak olduğunu bildirdi. ‘’ diye yazdı.

Şemhani, ‘’Avrupa KOEP’ten çıkışın iki kifayetsiz aptalın yaptığını neden gözardı ederek, İran aleyhinde bildiriye önayak oldu.’’ diye sordu.

Cuma günü Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Yönetim Kurulu Toplantısında Çin ve Rusya’nın ciddi karşı çıkmasına rağmen AB Troykasının İran aleyhindeki bildirisi onaylandı.

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2012

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