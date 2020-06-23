23 Haz 2020 16:08
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News Code: 83831447
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İranlı hacı adayları bu yıl hac merasimine katılmayacak

İranlı hacı adayları bu yıl hac merasimine katılmayacak

Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei Hac ve Ziyaret İşlerinden Sorumlu Ofisi ile İran Hac ve Ziyaret Kurumu yayınladıkları bildiride, Suudi Arabistan'ın bu yılki hac merasminin sadece bu ülkede yaşayan hacı adayları için ve kısıtlı olarak düzenleneceğini duyurduğuna işaret ederek, İranlı hacı adayların bu yıl Mekke'ye gönderilmeyeceğini açıkladı.

Bildiride, 'Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı 22 Haziran günü yaptığı açıklamada, bu yılki hac merasiminin kısıtlı olarak kendi ülkesinde yaşayan hacı adaylarına açık olduğunu duyurdu. Bu nedenle İranlı ve diğer ülkelerden hacı adaylarının bu yılki hac merasimine katılması pratikte imkansız oldu ve iptal edildi' ifadesi kullanıldı.

Bildiri, 'Hac'ın ilahi bir farz olması hasebiyle Suudi Arabistan'ın uygun bir iletişimle diğer müslüman ülkelerin bakış açılarını ve tüm dünyayı kasıp kavuran bu sorunun çözülmesi için bu ülkelerle danışması bekleniyordu' diye ekledi.

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