İranlı hacı adayları bu yıl hac merasimine katılmayacak

Bildiride, 'Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı 22 Haziran günü yaptığı açıklamada, bu yılki hac merasiminin kısıtlı olarak kendi ülkesinde yaşayan hacı adaylarına açık olduğunu duyurdu. Bu nedenle İranlı ve diğer ülkelerden hacı adaylarının bu yılki hac merasimine katılması pratikte imkansız oldu ve iptal edildi' ifadesi kullanıldı.

Bildiri, 'Hac'ın ilahi bir farz olması hasebiyle Suudi Arabistan'ın uygun bir iletişimle diğer müslüman ülkelerin bakış açılarını ve tüm dünyayı kasıp kavuran bu sorunun çözülmesi için bu ülkelerle danışması bekleniyordu' diye ekledi.