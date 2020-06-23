İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 169 bin 160’a yükseldi

Dünden bu yana 2 bin 455 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Lari, son 24 saatte bu vakalardan 121’inin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 9 bin 863’e , bu hastalığa yakalananların sayısının 20 bin 970’e yükseldiğini, 169 bin 160 kişinin ise iyileştiğini belirterek, ülkede koronavirüs hastalarından 2 bin 846 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Simasadat Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 1 milyon 475 bin 331 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.