Batılı devletlerin insan hakları konusunu kötüye kullanmasını kınıyoruz

İnsan Hakları Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu kurulun yayınladığı bildiride, 'Büyük İran halkı, Batılı yönetimlerin BM İnsan Hakları Konseyi'ni siyasi olarak kötüye kullanması konusunda herhangi bir kuşku taşımamaktadır' ifadesi yer aldı.

Bildiride şu ifadeler kullanıldı:

'Başta cesur İran halkı olmak üzere dünyanın özgür halklarının insan hakları savunucusu olduklarını iddia eden Batılı devletlere sorusu şudur: İşgalci İsrail rejimi ile saldıgran Suudi rejiminin, uluslararası insan hakları denetim mekanizmaları tarafından ciddiyetle cezalandırılmaları için kaç Filistinli ve Yemenli çocuğu daha öldürmeleri gerekir?

Uyanık İran halkı hiçbir zaman 'İran yasal hükümetine karşı darbe tasarısı ve darbeye katılma', 'diktatör Saddam'ın İran'a saldırması için donatılması', 'ABD rejiminin İran halkına karşı yaptırımlarının uygulanması', 'İran halkına karşı gıda, ilaç ve tıbbi malzemelerin ambargo altına alınması', 'Halkın Mücahitleri Örgütü dahil terör örgütlerini desteklemesi,' 'İran halkının mallarını çalanları barındırarak İran adliyesine teslim etmemeleri' vb. gibi insan haklarına aykırı davranışlarda etkin rol oynayan Batılı hükümetlerin siyasi oyunları ile medya komplolarına aldanmayacaktır.'