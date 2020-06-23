Polis Teşkilatı'nin dünyada uyuşturucu ile mücadelede rakipsiz

Uyuşturucu ile mücadelede İran'ın şu ana kadar 3 bin 800 şehit verdiğini ve 12 bin 500 kişinin gazi olduğunu belirten General Rızayi, 'Uyuşturucu ile mücadeledeki ünlü şehitlerden biri, dünyadaki terörle mücadele yolunu sürdüren General Kasım Süleymani'dir. İran İslam Cumhuriyeti'nin uyuşturucu ile mücadelede öncü olduğu durumu, herkese kanıtlanmıştır’ dedi.

Batılı hükümetlerin İran halkını desteklemelerini ve bu konudaki sorumluluklarından haberdar olmalarını beklediklerini dile getiren General Rızayi, ’Bu yılın ilk üç ayında uyuşturucu ele geçirme miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42'den fazla arttı. Bu dönemde 266 ton uyuşturucu madde ele geçirilirken, 260'tan fazla çete imha edildi’ ifadesini kullandı.

İran'ın 2019 yılında 950 tondan fazla uyuşturucu ele geçirdiğini ve bunun İran uyuşturucu ile mücadele tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir şey olduğunu kaydeden Generl Rızayi, 'İlk defa olarak İran İslam Cumhuriyeti bu miktarda uyuşturucuyu ele geçirmeyi başardı. Bu alanda onarılamaz maddi ve manevi kayıplara uğradık; Örneğin şu ana kadar 3800'den fazla güvenlik gücümüz bu yolda şehit düşmüş ve 12 bin 500 kişi gazi olmuştur' diye konuştu.

İran uyuşturucu ile mücadele kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şehit vermiştir. Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır. Ancak uluslararası kurumların İran'a uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları yardımlar çok cüzi miktarda olup İran tek başına bu ağır yükün altında kalamaz ve bunun sonuçları Avrupalıları da etkileyecektir.

Bugün de Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen toplantıya İran Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu Genel Sekreteri İskender Mumini'nin de aralarında bulunduğu İranlı ilgili yetkililer katıldı.

Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü nedeniyle düzenlenen toplantıya video konferans yolu ile katılan BM Uyuşturucu ve Suçla Mücadele Ofisi Tahran temsilcisi Fedolof, 'İran'ın uyuşturuc maddeleri ele geçirmedeki çalışmaları çarpıcıdır. BM Uyuşturucu ve Suçla Mücadele Ofisi'nin 2020 yılı raporunda da görüldüğü gibi dünya çapında ele geçirilen afyon yüzde 90'u, eroinin yüzde 6'sı ve morfinin yüzde 48'i İran tarafından yakalnmaktadır' dedi.