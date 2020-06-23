İran devletinin küresel uyuşturucu ile mücadeledeki çabası, övgüye şayandır

Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü nedeniyle düzenlenen toplantıya video konferans yolu ile katılan Fedolof, 'İran'ın uyuşturuc maddeleri ele geçirmedeki çalışmaları çarpıcıdır. BM Uyuşturucu ve Suçla Mücadele Ofisi'nin 2020 yılı raporunda da görüldüğü gibi dünya çapında ele geçirilen afyon yüzde 90'u, eroinin yüzde 6'sı ve morfinin yüzde 48'i İran tarafından yakalnmaktadır' diye konuştu.

Uyuşturucunun toplumda sosyal ve sağlık sorunları oluşturduğunu ve dünyada her yıl uyuşturucu kullanan 500 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirten Fedolof, 'Uyuşturucu, kriz boyutlarına taşınmış bir meseledir ve uluslararaı toplum, dünya genelinde bu sorunla baş etme konusunda kararlıdır' değerlendirmesinde bulundu.

BM'nin bu yılki sloganı olan 'Daha fazla bilgi, daha fazla korunmaya neden olur' sloganı doğrultusunda uyuşturucu ile dünyanın dört bir yanında mücadeleyi sürdüreceklerini dile getiren Fedolof, 'Uyuşturucu maddeler, müzmin bir hastalık olarak önlenmeli ve uyuşturucuyu kontrol bilimi de geliştirilmelidir' diye vurguladı.

Kadınların sorunlarının çözümü, suç ve şiddetin önlenmesi için dünya toplumunun birlil içinde hareket etmesi ve araştırmaların yapılmasının uyuşturucu ile mücadelede uluslararası iş birliğin oluşmasında etkili olduğuna dikkati çeken Fedolof, 'BM Uyuşturucu ve Suçla Mücadele Ofisi olarak uyuşturucu bağımlılığından kaynaklanan sorunların çözüme kavuşması için ülkelerle iş birliği konusunda kararlıyız' diye ekledi.

Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen toplantıya İran Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu Genel Sekreteri İskender Mumini'nin de aralarında bulunduğu İranlı ilgili yetkililer katıldı.