İran, doğu komşusundan gelen göçmenlere en iyi şekilde evsahipliği yapmıştır

İran İslam Cumhuriyeti insanlık ve hümaniter anlayışı çerçevesinde göçmenlere en iyi hizmetleri sunarak, komşu ve müslüman bir ülke olma rolünü en iyi şekilde ifa etmeye çalışmıştır.

Bütün bunlara rağmen Batı'ya bağlı bazı medya kuruluşları, bazı olayları abartarak, İran'da İran vatandaşları ile barışçıl ve kardeşçe yaşayan Afgan göçmenlerle İranlı evsahiplerinin ilişkilerini bozmaya çalışmaktadır. Tarih ise iki halk arasındaki kültürek ve tarihi ortak noktaların, bu tür çabaların ve düşmanın olumsuz propagandalarının başarılı olamayacağını gözler önüne serdi.

İran'ın toplam nüfusunun yüzde 4'ünü Afgan göçmenler oluştururken, Afganistan nüfusunun yüzde 11'ü İran'da yaşamaktadır. Yasal ve yasa dışı göçmenleri kapsayan bu sayı, 3 milyonun üzerindedir. İran'da yaşayan bu göçmenler, sağlık, eğitim ve iş olanaklardan yararlanabilemktedir. Aslında İran İslam Cumhuriyeti son 40 yılda başta Afganistan vatandaşları olmak üzere dünya çapında en büyük mülteci toplumuna evsahipliği yapmıştır. Açıklanan resmi verilere göre, İran'da yaşayan 3 milyonu aşkın Afgan göçmenden 1.5 milyonu yasal olarak ikamet eden göçmenlerdenken, 800 bin kişi kimlik kartına, 400 bini aşkın kişi ise İran pasaportunu elde ederek yaşamaktadır.

İran'ın Afgan göçmenlere sunduğu eğitim ve refah hizmetleri

Resmi istatistiklere göre yasal olarak ikamet eden 450 bin Afgan öğrenci, İran okullarında eğitim görmektedir. İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin 5 yıl önce İran'da ister yasal, isterse yasa dışı yaşayan Afgan çocukların devlet okullarında kayıt yapmaları gerektiği yönündeki kararı sonrası, ülkemizde göçmenlere eğitim konusunda büyük hizmetler sağlandı. Bu bakış açısıyla İran'da İranlı ve Afgan öğrenciler arasında her türlü ayrımcılığın önüne geçilmeye çalışıldı. 16 bin 500 Afgan da üniversite öğrencisi olarak İran'da yüksek öğretimlerini sürdürmektedir. Afganistan devletinin birçok siyasi, kültürel ve eğitim yetkilisi de İran üniversitelerinde eğitim görmüşlerdir. Bu da iki ülke arasındaki kültürel, dilsel ve uygarlık bağlantılarının daha da derinleşmesine zemin hazırlamıştır.

Resmi verilere göre, okuma yazması olmayan 750 binin üzerinde Afgan mülteci, İran hükümeti tarafından yetişkinler için hazırlanan okuryazarlık kurslarında okuma yazmayı öğrendi. Çeşitli düzeylerde eğitim görmek, İran'da mukim Afgan vatandaşların normal ve sıradan avantajları arasında sayılmaktadır.

İran İçişleri Bakanlığı, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Asya Sigorta Şirketi arasınd yapılan anlaşmaya göre, İran'da yaşayan Afgan mülteci ve vatandaşları, sağlık sigortası kapsamına girebilir. Mültecilerin yoksul kesimi özellikle sağlık sigortası kapsamına alınmakta ve onlar ücret odemeksizin, tedavi ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Bu doğrultuda boşanmış kadınlar, öksüz çocuklar, engelliler, hemofili, talasemi, MS, diyaliz, kanser gibi tedavisi zor ve özel hastaların aileleri, Rehabilitasyon Kurumu'nun desteğini gören çocuklar, çocuğu olan 60 yaşın üzerindeki erkek ve kadınlar ve zihinsel engelli çocukların aileleri, sağlık sigortasından yüzde yüz oranında yararlanabilir. Özel hastalığı olan 117 binin üzerinde mülteci de İran'daki ücretsiz sağlık sigortası kapsamına alınmış durumda.

Sporla ilgili olarak da 5 bini kadınlardan olmak üzere 50 bin Afgan mültecinin İran'da spor faaliyetleri yaptığı bilinmektedir. Bunların arasında halihazırda Afganistan Milli Takımlarında oynayan 10 spor dalındaki 50 profesyonel sporcu da bulunmaktadır.

Afgan mültecilere çalışma izninin verilmesi

İran devleti yasal olarak ülkemizde ikamet eden bütün Afganistan vatandaşlarına çalışma ruhsatı vermektedir. İçişleri Bakanlığı Uluslararası Gö İşleri Dairesi, gerekli koşulları sağlayan göçmenlere çalışma ve faaliyet ruhsatı vermekle mükelleftir.