22 Haz 2020 21:13
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News Code: 83830400
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Buşehr santrali yeniden ülke elektrik şebekesine bağlandı

Buşehr santrali yeniden ülke elektrik şebekesine bağlandı

Tahran, IRNA- Buşehr Nükleer Santrali Genel Müdürü Rıza Benazade, santralde yıllık yakıt değişimi ve bakım işlemlerinin tamamlandığını ve santral başarılı şekilde yapılan testler sonrası yeniden ülke elektrik şebekesine bağlandığını bildirdi.

Benazade yaptığı açıklamada, santral yakıtı ve dönemsel bakımının ilk kez İranlı uzmanlar tarafından yapıldığını ve santralin testler sorası yeniden elektrik şebekesine bağlandığını söyledi.

Benazad, santralin Pazar gününden itibaren ve ülkede elektrik kullanımının pik yaptığı bir dönemde yeniden elektrik şebekesine bağlandığını söyledi.

Benazade yakıt değişimi ile her sene reaktör kalbindeki yakıtların üçte birinin değiştiğini belirterek, bu sene koronavirüsten dolayı bu işlemin sağlık protokolleri çerçevesinde İranlı uzmanlar tarafından yapıldığını söyledi.

En sön güvenlik tedbiri ile faaliytte bulunan Buşehr santrali bin megawatt enerji üretim kapasitesi ile 9 seneden beri hizmet vermektedir.

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2012

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