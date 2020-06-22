Bölge ülkelerine N95 maske ve koruyucu elbise ihracatı yapılıyor

Sefevi yaptığı açıklamada, bu ürünlerin bu sene üretiminde artış gözleneceğini belirterek, geçen sene ambargolara rağmen İran’dan 25 milyon dolar civarından tıbbi teçhizat ihracatının yapıldığını söyledi.

Korona başladığında İran’ın N95 gibi malzemelere ihtiyaç duyduğunu ifade eden Sefevi, bu maskelerin geçen sene üretim miktarının günlük 15 bin civarında olduğunu fakat bu rakamın şu an 200 bin adet olduğunu ve bir çok ürüne ihracat imkanı arandığını söyledi.

Sefevi, İrann’da 300 bin tıbbi teçhizatın IRC onay kodu olduğunu söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012