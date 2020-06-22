22 Haz 2020 20:53
Journalist ID: 1942
News Code: 83830390
0 Persons

Bölge ülkelerine N95 maske ve koruyucu elbise ihracatı yapılıyor

Bölge ülkelerine N95 maske ve koruyucu elbise ihracatı yapılıyor

Tahran, IRNA- İran Gıda ve İlaç Kurumu yetkililerinden Seyyid Hüseyin Sefevi, İran’dan bölge ülkelerine N95 maske ve koruyucu elbise ihracatının yapıldığını bildirdi.

Sefevi yaptığı açıklamada, bu ürünlerin bu sene üretiminde artış gözleneceğini belirterek, geçen sene ambargolara rağmen İran’dan 25 milyon dolar civarından tıbbi teçhizat ihracatının yapıldığını söyledi.

Korona başladığında İran’ın N95 gibi malzemelere ihtiyaç duyduğunu ifade eden Sefevi, bu maskelerin geçen sene üretim miktarının günlük 15 bin civarında olduğunu fakat bu rakamın şu an 200 bin adet olduğunu ve bir çok ürüne ihracat imkanı arandığını söyledi.

Sefevi, İrann’da 300 bin tıbbi teçhizatın IRC onay kodu olduğunu söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

yorumunuz

You are replying to: .
6 + 1 =