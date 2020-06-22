İranlı mucit korona karşıtı ATM yapmayı başardı

İsviçre’nin Zürih kentinde yaşayan İranlı mucit Peyman Serhedi, IRNA’ya yaptığı açıklamada, bu ATM’lerden 3 tanesinin örnek olarak yapıldığını ve seri üretim yapılma aşamasında olduğunu söyledi.

Serhedi, bazı Avrupa firmalarının makineleri İsviçre ve Almanya’da kullanmak için kendisiyle görüşmelerde bulunduğunu ifade ederek, bu ATM’lerle paraların UV ışınları ile dezenfektasyonunun mümkün olduğunu söyledi.

Daha önce 50 icada imza atan Serhedi, 2011 yılında Amerikan Times dergisinde yılın en üstün 10 mücidi olarak seçilmişti.

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2012