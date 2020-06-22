Musevi: BM mekanizmalarını suistimal etmek utanç verici

Musevi, İsveç tarafından sunulan ve bazı batılı ülkelerin desteği ile kararlaştırılan tasarının siyasi amaçlarla verildiğini belirterek, insan haklarını siyasi amaçlar ve araç olarak kullanılmasının normalleşmeye dönüşmesinin esef verici olduğunu söyledi.

Bu ükelerin ABD’deki ırkçı gösterilen bastırılmasına tepki vermelerinin incelenmesinin bu ülkelerin insan hakları konusundaki kaygılarının ölçülmesi için iyi bir kıstas olduğunu ifade eden Musevi, bu ülkelerin insan hakları hususunda İran için çifte standart uygulamalarının üzüntü verici olduğunu söyledi.

İran’ın dini demokrasiyle yönetilen bir ülke olduğunu ifade eden Musevi, ‘’İran mezhebi taahhütleri ve kendi anayasası ve kanunları ve uluslararası kurallar çerçevesinde milli, bölgesel ve uluslararası alanda insan haklarının gelişmesi yönünde adım atmaktadır ve uygulamada da kendini insan hakları konusunda taahhütlü saymaktadır. ‘’ dedi.

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2012