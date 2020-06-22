Suudi Arabistan'la önkoşulsuz görüşmeye sıcak bakıyoruz

BAE ile ilişkilere de değinen General Dehgan, 'İran'la ilişkilerimiz iyileşmiş ve bu ülkenin bizim hakkımızdaki duruşları değişmiştir.' dedi.

İran'ın BM ve uluslararası örgütler tarafından resmi olarak tanınan Libya'daki Ulusal Mutabak Hükümeti'ni desteklediğine değinen General Dehgan, İran'ın Hafter güçlerini desteklediği yönündeki söylentilerin gülünç olduğunun altını çizerek, 'İran Libya ile ilgili tüm tarafları, siyasi çözüme çağırmaktadır' diye konuştu.

Trump'la asla müzakere etmeyiz

İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'la asla görüşmeyeceğinin altını çizen General Dehgan, 'Çünkü onu başkan değil suçlu olarak görüyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Fars Körfei'ndeki hareketlerine sessiz kalmayız

İran'ın füze savunma sistemi ve bölgesel politikaları hakkında görüşmeyeceğini vurgulayan General Dehgan, 'ABD'nin Fars Körfezi'ndeki her türlü askeri hareketine sessiz kalmayız ve sert yanıt veririz' ifadesini kullandı.

Riyad, Yemen'de yenildiğini itiraf etmeli

Yemen'de olan bitenlerin boş askeri kargaşa olduğuna ve bundan ilk başta Suudi Arabistan'ın sorumlu olduğuna dikkati çeken General Dehgan, 'Riyad, Yemen savaşında yenilgiye uğradığını itiraf etmeli ve yeni politika izlemelidir' diye ekledi.