Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri, İran’a övgüde bulundu

Mektubunda İran hükümetinin koronavirüs salgını sırasında yapıcı çabalarından övgüyle bahseden Polulikaşvili, İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanlığı'nın UNWTO yönergeleri ve tavsiyelerine uygun olarak aldığı önlemlerin korona krizinin turizm üzerindeki etkilerinin azaltılması konusunda etkili bir önlem olarak takdire şayan olduğunu belirtti.

Munisan'ın Kültürel Miras Bakanı olarak seçilmesinin değerli ve hayati olduğuna değinen Polulikaşvili, ‘Ekonominin tüm sektörleri arasında en çok turizm zarar gördü. Bu krizin yıkıcı etkisinin insanların geçim kaynakları ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma çabaları üzerinde büyük etkisi oldu’ dedi.

‘Dünyanın yavaş ve temkinli bir şekilde yeniden açıldığına tanık olduğumuz için, haklı olarak belirttiğiniz gibi iç turizm, bu iyileşme yolunda öncü olacak' diyen Polulikaşvili, 'Bu bağlamda, Dünya Turizm Örgütü Kriz Komitesi tarafından yönetilen UNWTO faaliyetlerinin, turizm faaliyetlerinizi güvenli, bütünleşik ve sorumlu bir şekilde yeniden başlatmak için alt organınız için faydalı olması memnuniyet verici. UNWTO mektupta belirtilen adımları dikkatle gözden geçirdi ve bu çabaları desteklemek için mümkün olan tüm yardımı sağlıyor’ ifadesini kullandi.

Polulikaşvili bu mektupta ayrıca 15-17 Eylül 2020'de Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenecek UNWTO Yürütme Konseyi 122. Oturumu'na katılması için Munisan'a davet ederek, 'Bu toplantı UNWTO'nun ilk yüz yüze toplantılarından biri ve sizi orada ağırlamaktan gurur duyuyorum' diye ekledi.