İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 166 bin 427’ye yükseldi

Dünden bu yana 2 bin 573 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Lari, son 24 saatte bu vakalardan 119’unun daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 9 bin 742’ye, bu hastalığa yakalananların sayısının 207 bin 525’e yükseldiğini, 166 bin 427 kişinin ise iyileştiğini belirterek, ülkede koronavirüs hastalarından 2 bin 898 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Simasadat Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 1 milyon 449 bin 420 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.