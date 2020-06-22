22 Haz 2020 15:10
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News Code: 83830057
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 166 bin 427’ye yükseldi

İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 166 bin 427’ye yükseldi

Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Simasadat Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 9 bin 742’e , bu hastalığa yakalananların sayısının 207 bin 525’e yükseldiğini, 166 bin 427 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 2 bin 573 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Lari, son 24 saatte bu vakalardan 119’unun daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 9 bin 742’ye, bu hastalığa yakalananların sayısının 207 bin 525’e yükseldiğini, 166 bin 427 kişinin ise iyileştiğini belirterek, ülkede koronavirüs hastalarından 2 bin 898 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Simasadat Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 1 milyon 449 bin 420 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.

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