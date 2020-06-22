22 Haz 2020 13:35
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News Code: 83829881
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Sınırların açılması ile İran petrol dışı ihracatı yeniden canlanabilir

Sınırların açılması ile İran petrol dışı ihracatı yeniden canlanabilir

Tahran, İRNA- Korona salgını nedeniyle Mart ayından itibaren kapanan veya yarı kapalı olarak faaliyet eden İran sınır kapıları, bugünlerde normalleşme süreci ile birlikte art arda açılmaktadır. Bu da önümüzdeki aylarda petrol dışı ihracatı ile ticari dengenin büyümesine katkı sağlayacak.

Sınırların kapatılması, ülkelerin korona salgınına karşı gösterdikleri ilk tepkiyi. Birçok ülke, vatandaşlarının bu salgına yakalanmaması için yabancı vatandaşların ülkeye giriş çıkışını yasakladı.

Dünya Sağlık Örgütü ve hükümetlerin korona koşullarında yaşamın devam etmesi gerektiğini kabullendiği bu koşullarda, birçok ülke adım adım, ticari durumlarını korona öncesi koşullara döndürmeye ve sağlık protokollerini uygulamaya çalışıyor. Sağlık protokollerinin uygulanması ile paralel olarak ekonomiler faaliyetine devam ediyor ve bu salgın dolayısıyla ekonomilerin daha fazla zarar görmemesi için çalışılmaktadır.

İran sınır illerinden alınan haberlere göre de İran'ın Türkiye, Irak, Afganistan, Pakistan ve Hazar Denizi havzasındaki komşularla ticaretin canlanmaya başladığı ve sınır kapılarının açılmakta olduğu anlaşılmaktadır.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve bugüne kadar 9 milyonun üzerinde kişinin yakalandığı koronavirüs, İran'da da 204 bin kişiyi hasta ederken, 9623 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştur.

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