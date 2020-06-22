Afganistan Dışişleri Bakan Vekili ile başında bulunduğu bir heyet, Tahran'ı ziyaret etti

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Muhammed Hanif Etmer ve beraberindeki heyet Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve bir grup üst düzey İranlı yetkiliyle bir araya gelerek, Zarif tarafından düzenlenen resmi bir yemeğe katıldı.

Toplantıda taraflar, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleleri masaya yatırarak, ikili ilişkilerle derin dostluğa güvenen iki ülkenin ikili ilişkileri genişletme ve güçlendirme isteklerini vurguladı.

Zarif bu görüşmede, son 40 yılda İran’da 3 milyondan fazla Afgan'a ev sahipliği yapan İran halkına yönelik yaptırımların yol açtığı sorun ve eksikliklere rağmen, İran halkının Afgan mültecilere destek verdiğini belirterek, İslam İnkılab Rehberi'nin emriyle İran okullarında 520 binden fazla, İran üniversitelerinde ise 22 binden fazla Afgan öğrencinin eğitim gördüğünü, İran halkının ve hükümetinin Afgan halkına ve hükümetine karşı iyi niyet ve kardeşlik duygularını sergilediğini dile getirdi.

Zarif, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin ülkedeki hastanelerde koronavirüse yakalanan Afgan vatandaşlarına ücretsiz tedavi hizmetleri verilmesi hakkındaki son kararının Afgan hükümeti ve insanlarıyla İranlıların bu iş birliğinin bir başka örneği olduğunu kaydetti.

Eşref Gani ve Abdullah Abdullah'ı son siyasi uzlaşısını tebrik eden Zarif, İran’ın Afganistan partilerinin isteği üzerine Afganistan'da olumlu bir rol oynayabileceğini memnuniyetle ifade ederek İran’ın bölgesel ve uluslararası düzeydeki çabalarına bağlı olduğunu açıkladı.

Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Hanif Etmer de son 40 yılda Afganistan halkına verdiği destek için İran'a teşekkür etti.

Toplantıda taraflar, bölgesel güvenliği sağlamak için IŞİD'in durdurulması gerektiğine değinerek, bu terör örgütüne karşı mücadelede ikili iş birliğine ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Hanif Etmer ve heyeti, Zarif'ın dışında Tahran'da iki gün kalacakları süre boyunca İçişleri, Çalışma ve Enerji Bakanları, İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri gibi yetkililerle de bir araya gelecek.