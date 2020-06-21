İran, Romanya'yı İran vatandaşı eski yargıcın ölüm nedenini açıklığa kavuşturmak için derhal harekete geçmeye çağırdı

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü, Romanya’nın Tahran Büyükelçisi'ne verdiği resmi notada, tıbbi ve hukuki soruşturma yürütme, ölüm nedenini açıklama ve ölen kişinin cesedini İran'a aktarma sürecini hızlandırma gereğini vurguladı.

Romanya'nın bu ülkede polis gözetiminde olan Gulamrıza Mansuri'nin hayatını koruma sorumluluğunu kaydeden Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü, ailesinin talebine ve bu dosyanın kamuoyu nezdindeki önemine işaret ederek, Mansuri’nin ölümünün nedenini ortaya çıkarmak ve cesedini İran'a iade etmek için tıbbi ve yasal prosedürlerin hızının artırılması gerektiğini belirtti.

Toplantıda, Romanya’nın Tahran Büyükelçisi de ülkesinin yetkililerinin bu konudaki görüşlerini aldıktan sonra İranlı yetkililere alınan önlemlerin sonuçlarını sağlayacağı konusuna dikkat çekti.

Ekber Teberi ve diğer 21 sanığının bulunduğu yolsuzluk dosyasında, 9. sırada yer alan ve birkaç ay önce ülkeden kaçan Gulamrıza Mansuri, 500 bin avro rüşvet almakla suçlanıyor.

Romanya Jurnal vol gazetesi, Cuma günü Gulamrıza Mansuri'nin öldüğünü bildirerek, iade kararını bekleyen ve Romanya hükümetinin adli kontrolü altında bulunan Mansuri'nin başkent Bükreş'teki otel odasından atıldığı sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran Polis Teşkilatı Uluslararası Polis Dairesi Başkanı General Hadi Şirzad, Mansuri davası ile ilgili alınan tedbirlere değinerek, 'Polis teşkilatı olarak, Romanya İnterpol'üne gönderdiğimiz yazı ile Mansuri'nin cesedinin iade edilmesini ve olayla ilgili ek bilgi verilmesini istedik' dedi.

Şirzad, 'Kaza mahallinin durumunu ve kesin nedenini araştırmak için bir İran polisi ekibi oluşturulacak ve Romanya'dan olumlu bir yanıt alınırsa, o ülkeye gönderilecekler' diye ekledi.