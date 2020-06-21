İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 163 bin 591’e yükseldi

Dünden bu yana 2 bin 368 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Lari, son 24 saatte bu vakalardan 116’sının daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 9 bin 623’e, bu hastalığa yakalananların sayısının 204 bin 952’ye yükseldiğini, 163 bin 591 kişinin ise iyileştiğini belirterek, ülkede koronavirüs hastalarından 2 bin 887 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Simasadat Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 1 milyon 422 bin 407 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.