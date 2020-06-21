İslami Şura Meclisi, UAEK Yönetim Kurulu'nun İran hakkındaki kararını kınadı

Milletvekilleri tarafından yayınlanan bildiride, 'İran, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın geçerli olduğu son 50 yılda, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile en üst düzey şekilde iş birliği yapan ve en çok şeffaflığı gösteren ülke olarak, UAEK Yönetim Kurulu'nun kararını açıkça haddini bilmezlik olarak görmektedir' denildi.

Bildirinin devamında şu ifadeler yer aldı:

'UAEK'nin yıllık raporlarına göre 2013-2019 yılları arasında İran'da yapılan inceleme ve denetlemelerin, tüm dünya denetlemeleri içinde yüzde 4'ten yüzde 20'ye çıktığı ve bu alanda benzer ülkelere kıyasla yüzde 93 artış kaydettiği görülmektedir.

Bu açık kepazeliğe katılmayan ülkelere teşekkür etmekle birlikte, uygulanması zorunlu olmayan bu kararın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na egemen olan sulta kültürünün değişik bir versiyonu olduğunu kanaatindeyiz.

Avrupa'nın sözde Nükleer Anlaşma'yı korumak adına uyguladığı baskı politikasından da görüleceği gibi, Almanya, Fransa ve İngiltere başından beri İran halkının haklarına saygı temelli yapıcı bir bakış içerisinde olmadıkları ve Nükleer Anlaşma'yı kendi ilkesel olmayan taleplerine boyun eğmesi için İran'a baskı aracı olarak nitelendirmişlerdir.

İslami Şura Meclisi olarak, 19 Haziran'da UAEK Yönetim Kurulu tarafından İran ulusal çıkarlarına karşı alınan bu kararı şiddetler kınıyor ve bunu, UAEK'deki kurumsallaşmış ayrımcılığın bir diğer cilvesi olduğunu ilan ediyoruz.'