Diğer ülkelerle tutuklu takasına hazırız

İRNA muhabirine konuşan Abbasi, Adalet Bakanı'nın başta diğer ülkelerde hukuki, adli ve hapis sorunu yaşayan İranlılar olmak üzere yurt dışındaki İranlıların kapsamlı olarak desteklenmesi konusundaki vurgusuna işaret ederek, 'Geçtiğimiz 2 ayda Gürcistan'daki 108 İranlı mahkumu ülkeye getirirken, diğer ülke vatamdaşlarını kendi ülkelerine teslim ettik' diye konuştu.

İran hapishanelerindeki Afgan tutuklulara değinen Abbasi, 'Afganistan hükümetinin 3 bin Taliban mahkumunu serbest bıraktığı ve kendi tutuklularını teslim almak için uygun ortamın oluştuğu bu koşullarda, tutuklu takası yapma ilkesi temelinde ülkemizde tutklu olan Afgan vatandaşı mahkumlardan 2 bu ülke yetkililerine teslim etmeye hazırız' diye belirtti.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın 44 Pakistanlı mahkumun İslamabad'a teslim edilmesi için Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den talepte bulunduğunu bildiren Abbasi, 'Biz insani bir adım olarak Pakistanlı tutukluların çeşitli illerimizden alınarak Pakistanlı yetkililere teslim edilmek üzere Zahidan hapishanesine taşınmasını sağladık. Maalesef şu ana kadar Pakistan yetkilileri gerekli adımları atmamış ve biz bu ülke yetkililerini bir an önce tutuklularını almak almaya davet ediyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

BAE'deki İranlı tutukluların durumlarından endişe duyduklarını kaydeden Abbasi, 'Maalesef BAE'deki mahkumlarımız, konsolosluk ve adilane yargılanmak gibi minimum insan haklarından yoksunlar ve bu sürecin devam etmesi, bu ülkenin hukuki ve uluslararası sorumluluğunu iki katına çıkarıyor' diye ekledi.