UAEK Yönetim Kurulu'nun İran'a karşı karar alması, bir kez daha ABD ve Avrupa'nın düşmanca ve güvenilmez doğasını açığa çıkardı

İslami Şura Meclis açık oturumunda konuşan Kalibaf, ‘ABD ve ne yazık ki bazı Avrupa ülkeleri, bir kez daha İran halkına karşı güvenilmez ve düşmanca içeriklerini gösterdiler’ diye belirtti.

İran halkının aktif direniş yolunu seçtiğini vurgulayan Kalibaf, ’Bu, milletin kesin talebidir ve yetkililer tarafından kabul edilmiştir. Önümüzdeki aylarda başka da bundan başka bir yol olmayacak’ diye kaydetti.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu'nun İran karşıtı kararına atıfta bulunan Kalibaf, ‘Tüm dünya, yapılan tüm planlara rağmen, İran'a karşı küresel bir fikir birliği oluşturulmadığını, hatta bazı büyük güçlerin ve diğer birçok ülkenin bu karara açıkça karşı çıktığını gördü’ ifadesini kullandı.

ABD ve İsrail rejiminin bölgesel ve uluslararası amaçlarından hiçbirine ulaşamayacaklarının altını çizen Kalibaf, ’Elbette diplomasi ve müzakerelere karşı değiliz, ancak ABD ile müzakerelerin kesinlikle zararlı ve yasak olduğuna inanıyoruz. Avrupa ülkeleriyle müzakereler maksimum güvensizlikle yürütülmelidir. Hakim güçlerden bağımsız olduklarından emin olarak UAEK ile müzakereler yapılmalıdır ve diğer ülkeler ile müzakerelerde de onların İran halkının hak ve çıkarlarının hassas noktalarda ne kadar desteklediklerine göre planlamalıdır’ diye ekledi.