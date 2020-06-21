İran, Afgan mültecilere eli bol şekilde evsahipliği yapmıştır

İRNA muhabirinin BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin İran'ın Afgan mültecilere ilişkin nasıl bir politika izlediğine yönelik ne tür değerlendirme yaptığı sorusuna yanıt veren Beluç, 'Bir milyonu aşkın yasal şekilde İran'da ikamet een Afgan mülteci, hala İran'da yaşamaya devam ediyor' dedi.

Bu komiserliğin Afgan mültecilerin durumlarının iyileşmesi için nasıl bir rol oynadığı ile ilgili soruya Beluç, 'BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, İran İslam Cumhuriyeti hükümetinin mültecilere ilişkin kapsamlı ve ilerici politikaları devam ettirmesini ve gönüllü dönüş gibi çözüm yollarının kolaylaştırılmasını destekliyor' diye yanıt verdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin İran, Afganistan ve Pakistan'a bu hususta uluslararası yardım ve dayanışmaya devam ettiğine dikkati çeken Beluç, '40 yıldır çoğunluğu İran ve Pakistan olmak üzere 2.7 milyon Afgan, kendi ülkeleri dışında mülteci olarak yaşıyor. 2.7 milyon mülteci Afgan'ın yaklaşık yüzde 90'ına evsahipliği yapan İran ile Pakistan, kendi ekonomik ve ticari sistemlerinde geniş çaplı baskılarla karşı karşıyadır.

Korna salgını nedeniyle özellikle İran'ın ekonomik tehditlerle karşı karşıya kaldığına işaret eden Beluç, bütün bunlara rağmen Afganistan, Pakistn ve İran'ın koordineli çalıştığını ve uluslararası desteğe de şiddetle ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

İran'ın mültecilere ücretsiz korona testi yaptırma kararına da değinen Beluç, 'Buna ilaveten İran'da otomatik olarak tüm mülteciler, İran vatandaşları gibi sürekli sağlık sistemi ve hizmetlerinden yararlanabiliyor' diye ekledi.