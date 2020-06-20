UAEK Yönetim Kurulu'nun kararı, İran koşullarında ciddi etki bırakmaz

Enerji Bakanlığı üst düzey yetkilileri ile bir araya gelen Cihangiri, bu toplantıda yaptığı açıklamada, UAEK Yönetim Kurulu'nun İran'a karşı verdiği karara dikakti çekerek, 'Bu tür toplantı ve kararlar, belirleyici rol oynamıyor ve enerji, ticaret, taşımacılık ve bankacılık gibi çeşitli alanlarda uygulanan ambargolardan kaynaklı en ağır koşullara katlanan ülkemiz, bunlara değer vermemekte ve bu tür kararlar, ülkemizin koşullarında ciddi etki oluşturmaz' diye konuştu.

Batılı ülkelein psikolojik ortamı İran halkı ile hükümetine karşı baskı aracı olarak kullanmak istediklerini belirten Cihangiri, 'Onlar yaptırımların psikolojik ağırlığını koruyarak halkımızı, yatırımcılarımızı ve üreticilerimizi endişenlendirmenin peşinde' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın doğal kaynaklar, ekonomik varlıklar ve devlet varlıkları konusunda zengin ülkeler arasında yer aldığının altını çizen Cihangiri, 'İran zor koşulları atlatabilen bir ülkedir ve bunun için sadece yönetim, sosyal sermaye ve ulusal dayanışma gerekmektedir' diye belirtti.

Cihangiri, 'Günümüde ülkemiz bölgede elektrik ve santral inşa sektöründe teknik ve mühendislik hüzmetleri sunan ülkelerin başında geliyor ve İran şirketleri, uluslararası ihalelere katılmaları durumunda bir engelle karşılaşmazlarsa kesinlikle ihaleleri kazanan taraf olurlar' diye ekledi.