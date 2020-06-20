İran, Fransa'nın nükleer başlık taşıyan balistik füze denemesinden kaygı duyduklarını belirtti

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın M51 isimli kıtalararası nükleer başlık taşıyabilen balistik füzelerin yeni neslinin denemesinin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın 6. maddesi ve Fransa'nın nükleer silahsızlandırılma ile ilgili taahhüdüne tamamen aykırı olduğunu kaydetti.

Musevi açıklamasında, 'İran İslam Cumhuriyeti olarak bu eylemden duyduğumuz kaygıyı belirtiyoruz. Fransa hükümeti Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın 6. maddesi ve gözden geçirilen konferans açıklamar uyarınca uluslararası taahhütlerini görmezden gelmemelidir. Paris nükleer silahsızlandırma alanındaki bütün uluslararası taahhütlerini ifa etmelidir' açıklamasında bulundu.

Nükleer silahların uluslararası barış ve güvenlik için bir tehit olduğunun altını çizen Musevi, bu tür testlerin nükleer silahların yayılmasını önleyen kural ve mevzuatın zayıflamasına sebep olacağını sözlerine ekledi.

Fransa Savunma Bakanı bugün yaptığı açıklamada, Finistere kıyılarında bulunan Donanması'ndaki bir denizaltısından stratejik bir nükleer başlık taşıyan kıtalararası balistik füzeyi denediklerini dile getirdi.