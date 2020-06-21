İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu, ABD yaptırımlarını eleştirdi

Ülke Deniz Kurumlar üst düzey yetkililerinin toplantısında konuşan Rastad, Uluslararası Denizcilik Kurumu Genel Sekreteri ile görüşmede, İranlı denizclilerin, uluslararası mevzuat ve kurallara uyarak ve yasal olarak görevlerini ifa etmelerine rağmen, tehditle karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi.

'ABD'nin Bu tür kural dışı davranışı, denizclik güvenliğine doğrudan bir tehdittir. Biz bu kurumu, İran gemicilik faaliyetlerine yönelik yasa dışı tehdit konusunu hukuki açıdan takip etmesi için ikna ettik' diyen Rastad, 'ABD denizcilik ve gemicilik sanayimize yönelik yeni ambargolar devreye koydu. Bu hususta denizclik organ ve şirketlerinin daha ciddi iletişim içerisinde olmalarına ve yaptırımların etkisini en aza indirmek için birlikte çalışmaya ihtiyacımız vardı' diye kaydetti.

İran'ın büyük denizcilik kapasitesinin ambargo edilemeyecek kadar büyük olduğunun altını çizen Rastad, 'Ambargolara karşı koymak içni geri adım atmayız ve uluslararası arenada geniş çaplı hukuki takiplerle ambargolar ile tek taraflı ve yasa dışı tehditlerden kaynaklı zararları düşürmek için çalışıyoruz' diye ekledi.