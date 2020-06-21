Yaptırım ve koronalı günlerde bilgi tabanlı şirketlerin üretimi hız kazandı

İRNA muhabirine konuşan Hüseyni Tudeşki, 'Korona virüsü salgını, bilgi tabanlı şirketlerin üretim patlaması yaşamalarına ve bazen üretimin 30 kat artmasına neden oldu' diye konuştu.

Nano filtreli supaplı maskenin 30 kat arttığını, hava ve su ozon jeneratör cihazı, 55 dakikada koronayı teşhis edebilen tanı kiti ve dezenfektan spreyinin 3 kat artış gösterdiğini dile getiren Hüseyni Tudeşki 'Kan oksijenini ölçen cihaz aylık olarak 2 bin 500 adet, tıbbi önlük, mor ötesi lazerli ateş ölçr ve ozon teknolojisini kullann dezenekte cihazı gibi ürünler de Emirkebir Üniversitesi'ne bağlı bilgi tabanlı şirketlerin ürettikleri ürünlerden birkaçıydı' diye belirtti.

Emirkebir Üniversitesi'nin dünya sıralamalarında çarpıcı gelişme kaydederek büyük ölçde yükseldiğini dile getiren Hüseyni Tudeşki, '2018 yılında üniversitemize dayanak sayısı 44 adetken, 2020 yılında bu sayı 22'ye ulaştı. Ayrıca üniversitemizin Times Sıralamasındaki inovasyon kategorisinde sıralamamız 42 olarak ilan edildi' diye ekledi.