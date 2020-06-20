20 Haz 2020 14:49
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News Code: 83827448
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 161 bin 384’e yükseldi

İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 161 bin 384’e yükseldi

Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Simasadat Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 9 bin 507’ye , bu hastalığa yakalananların sayısının 202 bin 584’e yükseldiğini, 161 bin 384 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 2 bin 322 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Lari, son 24 saatte bu vakalardan 115’inin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 9 bin 507’ye, bu hastalığa yakalananların sayısının 202 bin 584’e yükseldiğini, 161 bin 384 kişinin ise iyileştiğini belirterek, ülkede koronavirüs hastalarından 2 bin 842 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Simasadat Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 1 milyon 395 bin 675 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.

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