İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 161 bin 384’e yükseldi

Dünden bu yana 2 bin 322 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Lari, son 24 saatte bu vakalardan 115’inin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 9 bin 507’ye, bu hastalığa yakalananların sayısının 202 bin 584’e yükseldiğini, 161 bin 384 kişinin ise iyileştiğini belirterek, ülkede koronavirüs hastalarından 2 bin 842 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Simasadat Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 1 milyon 395 bin 675 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.