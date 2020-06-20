UAEK'nin İran nükleer tesislerine erişiminin hukuki boyutları

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü'nün yeni raporunda, İran'da iki tesise erişim ve şeffaflık talebi iletilmiştir. Bu doğrultuda UAEK, İsrail istihbarat operasyonu ile elde edilen sahte belge ve bilgilere dayanarak, bu tesislere erişim talebinde bulunmuştur.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, konu ile ilgili yayınladığı makalesinde aşağıdaki hususlara yer verdi:

'--İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin kitle imha silahlarının üretimi, çoğaltılması, stoklanması ve kullanımının haram olduğu yönündeki fetvası ve eşi benzeri görülmesi geniş çaplı şeffaflık ile sert doğrulama mekanizması dikkate alındığında, İran'ın gizlemek için birşeyi olmadığını ve esasen çeşitli stratejik nedenlerle nükleer silaha ihtiyacının olmadığını görebiliriz.

-- İran'ın UAEK ile olumlu teamül geçmişi ve UAEK'nin İran nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğu konusundaki 18 raporuna rağmen maalesef, bazı kesimler İran dosyasını teknik-hukuki boyuttan siyasi-güvenlik boyuta taşımaya çalışmaktadır. İran asla bu tür baskılara boyun eğmeyecek ve diğer ülkelerden de UAEK'nin nükleer silahların ayrımcılık yapılmadan yayılmasının önlenmesi yönündeki amaçlarına ulaşması için bağımsız şekilde hareket etmesi adına çaba göstermelerini beklemektedir.

-- Başta UAEK olmak üzere uluslararası kurumların profesyonel davranış, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesini dikkate alarak ve uluslararası hukuk ve kurallara riayet ederek, siyasi baskılar, bütçe temini yöntemleri vb. gibi faktörler ile bu kuruma üye ülkelerin belirlediği yoldan çıkmaması hususunda dikkatli olmaları gerekmektedir.

--İran İslam Cumhuriyeti, UAEK'nin geçerli dayanağı olmayan kaynaklardn veya istihbarat faaliyetleri yoluyla edinilen bilgi ve belgelere güvenmemesi ve onlara itibar etmemei gerekmektedir.

-- Bu tür geçersiz belgelerin dayanak oluşturması, nükleer veya diğer tesislere erişim talebi için hukuki bir temel veya diğer ülkeleri baskı altına alıp yaftalamaları için bir bahane oluşturmaması gerekmektedir. Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütler de UAEK'nin her sorusuna bir yanıtın verilmesi gerektiğini anlamını içermemektedir. Aksi takdirde kaynağı sadece sahte belgeler olan sayısız sorunun sorulmasına tanık oluruz.

--UAEK ve bu kuruma üye ülkeler, ülkelerin ulusal egemenliklerini ayaklar altına alan bu ilkesiz ve tehlikeli yönteme dur demeli ve ona karşı çıkmalıdır.'