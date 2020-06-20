Sanayi sektörü geçen yıl yüzde 2.1 büyüdü

Sanayi, Ticaret ve Maden Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Zerendi, 'Bu gelişme, ithalatın yasaklanması ve döviz kurunun dalgalanmalardan uzak olması gibi etkenler sayesinde yaşandı' dedi.

Bu yılın ilk 2 ayında (20 Mart- 20 Mayıs 2020) korona salgınına rağmen petrokimya ürünleri, buzdolabı, çimento, kamyonet ve tır gibi ürünler dahil 44 kalem sanayi ürününden 16 kaleminin büyüdüğüne dikkati çeken Zerendi, Geçen Mart'tan Haziran'ın 16'sına kadar ülkede 79 milyon adet maske, 271 milyon ader eldiven ve 228 milyon litre alkol üretildiğini söyledi.

2021 yılına kadar sanayi, maden ve ticaret alanında 200'ü aşkın büyük projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını dile getiren Zerendi, 'Bu projelerin uygulanması için 169 bin milyar Tümen civarında yatırım yapılmış ve bunların açılışının yapılması ile 41 bine yakın kişiye doğrudan istihdam imkanı sağlanacaktır' diye ekledi.