Musevi: UAEK Yönetim Kurulunun siyasi kararı yapıcı olmayan bir uygulamadır

Kararın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Musevi, İran’ın ajans ile en fazla işbirliğine sahip ülke olduğunu ve buna rağmen bu kararın alınmasının üzüntü verici ve hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

Amerika başta olmak üzere bazı ülkelerin ajans isteklerinin büyüttüklerini ifade eden Musevi bu isteklerin nedeninin sorgu işaretleri içerdiğini bu ülkelerin yaptıklarının İran ve ajans arasındaki işbirliğinde yeni bir kriz yaratma çabasında olduklarını söyledi.

Musevi, UAEK Yönetim Kurulu üyelerini Amerika ve Siyonist rejimin sahte eski dosyaları açma yönündeki çabaları karşısında uyanık olmalarını isteyerek, bu dosyaların temelsiz olduğunun daha önce ispatlandığını ve Yönetim Kurulu tarafından da kapandığını söyledi.

Bu kararın yanında yer almayan ülkeleri takdir eden Musevi, Yönetim Kurulunda kararın yanında yer alan ülkelerden ABD ve Siyonist rejimin gizli hedeflerini algılayarak, onların yanında uluslararası düzeyde gereksiz bir gerginlik yaratma çabaları ile birlikte olmamalarının beklendiğini söyledi.

Almanya, İngiltere ve Fransa’nın karar taslağını sunmalarını mahkum eden Musevi, bu ülkelerin ABD baskısı altında bunu yaptıklarını belirterek, bu ülkelerin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmede aciz olduklarını ve bu yaptıkları ile sorumluluklarından kaçmak istediklerini söyledi.

Musevi, İran ve ajans arasında çıkacak gerginliğin sorumluluğunun bu karar taslağını sunanlara olduğunu ve bu ülkelerin yaptıklarının sonucuna katlanmaları gerektiğini söyledi.

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2012