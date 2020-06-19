Çin: UAEK Yönetim Kurulu kararı KOEP’in uygulamasını tehlikeye atar

Temsilciliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, karardan dolayı temsilciliğin derin üzüntüleri belirtilerek, kararın KOEP’in uygulamasını tehlikeye attığı ifade edildi.

Çin’in UAEK temsilcisi Wang Gun bugün yaptığı açıklamada Amerika’nın İran nükleer dosyası ile ilgili gerginliklerin artmasının ana müsebbibi olduğunu belirtti.

Çinli yetkili mevcut durumun ana temelinde Amerika’nın tek taraflı ve zorba tutumunu ve o ülkenin KOEP’ten ayrılması ve İran aleyhine azami baskı uygulamasının attığını söyledi.

İran'ın UAEA Daimi Temsilcisi Kazım Garipabadi, oylama sonrası yaptığı açıklamada, İran'ın üye ülkeler arasında UAEK'ya en üst düzeyde denetim imkanları verdiğine ve müfettişlere yılda 33'ten fazla ek erişim olanağı sağladığına dikkati çekti.

Garipabadi, "İş birliğini sağlamak amacıyla böyle bir kararın Yönetim Kurulunda kabul edilmesi, İran'ın mevcut iş birliğini görmezden gelmektir." dedi.

Kararın "boş ve temelsiz" iddialara dayandığını ve İran'ı Ajansa ek erişim sağlaması için ikna etmediğini savunan Garipabadi, "İran, sorumluluğunun ve sonuçlarının sahiplerinin üzerinde olacağı bu karara karşılık gerekli ve uygun girişimlerde bulunacaktır." ifadesini kullandı.

Garipabadi, karar taslağının nükleer silahlara sahip ülkeler tarafından verilmesinin üzücü olduğuna işaret ederek, kararı sunan üç Avrupa ülkesinin nükleer anlaşmanın korunması için verdikleri taahhütleri yerine getirmek için bir adım atmadıklarını ve anlaşmanın geleceğinin tehlikede olduğunu söyledi.

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2012