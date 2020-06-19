İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 159 bin 192’ye yükseldi

Dünden bu yana 2 bin 615 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Lari, son 24 saatte bu vakalardan 120’sinin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 9 bin 392’ye, bu hastalığa yakalananların sayısının 200 bin 262’ye yükseldiğini, 159 bin 192 kişinin ise iyileştiğini belirterek, ülkede koronavirüs hastalarından 2 bin 833 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Simasadat Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 1 milyon 370 bin 718 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.

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2012