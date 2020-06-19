Değerli taşlar İran’ın maden rezervlerinin hazineleri

Değerli ve yarı değerli taşların dünya ticaret hacmi yaklaşık 1000 milyar dolardır. Uzmanlar tarafından yapılan bazı hesaplara göre İran’ın bu pazardan yıllık payı 0.05 civarlarındadır.

İran dünya nüfusunun yüzde biri ve doğal kaynaklarının yüzde 7’sine sahiptir, bundan dolayı değerli ve yarı değerli taşların ticaretinin en az yüzde birine sahip olmasını beklemek mümkündür.

İran her zaman önemli maden rezervlerine sahip dünyanın 10 ülkesi arasında sayılmakta, İncelemeler çeşitli yakutlar, firuze , akik dahil en a 200 çeşit değerli ve yarı değerli taşların İran’da mevcut olduğunu göstermekte fakat rakamlar Türkiye ve Tayland’ın yılda sırası ile 20 ve 40 milyar dolar değerli ve yarı değerli taş ihracatından gelir elde ettiğini göstermektedir fakat bu ülkelerin rezervleri ve çeşitlilikleri İran ile kıyaslanamaz durumdadır.

Geçmiş yıllarda yayınlanan raporlarda İran’da değerli ve yarı değerli taşlarla ilgili 200 saha tespit edilmişti.

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Hodadad Garippur, yaptığı açıklamada gelecek 6 yıl zarfından değerli ve yarı değerli taşlar vasıtası ile en az 500 bin istihdam sağlanmasını beklediklerini söyledi.

İncelemeler geçen yıllar zarfında İran’ın yarı değerli taşlarının işlenmeden ihraç edildiğini ve ihracatının yapıldığı ülkelerde hem katma değer hem de istihdam sağlandığını göstermektedir.

İran aleyhine mevcut ambargolar ve engellemeler İran değerli ve yarı değerli taşlar sanayinin canlanması için bir fırsat olarak kullanılmaktadır.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012