Çin, UAEK Yönetim Kurulunu ikaz etti

Huayşeng yaptığı konuşmada, İran aleyhindeki bir tasarının sadece Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) yok etmekle kalmayacağını nükleer silahların yayılmasını önleme kurumunun tamamını ortadan kaldıracağını söyledi.

Çin temsilcisi Amerika’nın KOEP’ten ayrılmasının tek taraflı zorbalık olduğunu ve bunun tek taraflı gerginliklere sebep olduğunu belirterek, Amerika’da KOEP’e dönerek tüm taahhütlerini yerine getirmesini istedi.

Tahran’ın Amerika’nın KOEP’ten çekilmesi ve azami baskıya karşı taahhütlerini azalttığını ifade eden Huvayşeng, İran’ın ambargoların kaldırılması ve KOEP’in menfaatlerinden yararlanması durumunda anlaşmaya geri döneceğini ilan ettiğini söyledi.

İran ve ajans arasındaki ihtilafların hızlı şekilde çözülmesine vurgu yapan Çin temsilcisi, ‘’ Çin mevcut durum için üzgündür ve İran’ın meşru kaygılarını anlamaktadır. İran her zaman sabırlı olarak NPT ve kurallar çerçevesindeki taahhütlerine bağlı kalmıştır. ‘’ dedi.

Çin temsilcisi ülkesinin KOEP’in diğer tarafları ile anlaşmanın korunması için çabalarına devam edeceğini ve faal bir şekilde İran nükleer dosyasının siyasi yollarla çözülmesini istediğini söyledi.

Almanya, İngiltere ve Fransa UAEK Yönetim kuruluna bir taslak sunarak İran’da UAEK ile tam işbirliği yapmayı istemişlerdir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012